Repubblica Futura sul caso Serenissima: “Può accadere di nuovo?”

Repubblica Futura sul caso Serenissima: “Può accadere di nuovo?”.

Repubblica Futura, in un comunicato, ricostruisce il cosiddetto “caso Serenissima”, dal procedimento penale per esercizio abusivo della professione a carico di alcuni sammarinesi, fino alla deliberazione del Consiglio Giudiziario. Che, sottolinea il partito, in merito alla missiva del Segretario Ciavatta, parla di “nota” o “segnalazione”, mentre nella disposizione del Dirigente del Tribunale Canzio dell’11 marzo è qualificata come “esposto”. Nel mezzo le istituzioni si sono cimentate in “varie ed articolate interpretazioni”, ma, ciò che conta, è che diverse persone si sono travate indagate. “Può accadere di nuovo?” chiede infine Rf.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: