Repubblica Futura sul prossimo Consiglio: “Odg ancora una volta povero di interventi concreti”

“Ancora non si vedono progetti di sviluppo, riforme, in poche parole non si vede il futuro del Paese”. La prima considerazione di Nicola Renzi è sull'ordine del giorno del prossimo Consiglio, nuovamente “scarno” - osserva; ci sarà invece il tema della scuola elementare di Città “che il Governo - ricorda - pare abbia deciso unilateralmente di chiudere. Una scelta su cui abbiamo sempre espresso grandi perplessità: il Governo dovrebbe fermarsi, attendere e aprire un serio confronto sul calo demografico – rimarca - senza tuttavia penalizzare i Castelli spogliandoli delle loro istituzioni. Ridicolo e inaccettabile – aggiunge poi – che chi è stato eletto con la promessa di fare qualcosa di buono per la scuola ora faccia l'esatto contrario”.









Miriam Farinelli approfondisce il tema del green pass, “fondamentale – dice – per un Paese come San Marino che vive di turismo”. Pesa l'incognita legata alla mancata autorizzazione dello Sputnik da parte di EMA: “La politica – aggiunge - in tempi brevissimi deve trovare le soluzioni per la libera circolazione dei cittadini, solo così possiamo ripartire”.

Andrea Zafferani richiama i temi consiliari accennando ai previsti riferimenti e dibattiti su riforma pensionistica e riforma del mercato del lavoro: “sulla prima ci risultano solo dati e ad oggi nessuna linea di intervento concreta - afferma -, sul lavoro invece si sono già registrati contrasti tra la Segreteria competente e i sindacati sulle prime ipotesi”. Per Rf, ad ogni modo, il Governo a quasi metà legislatura si distingue per inerzia. “Non c'è un'idea – continua Zafferani – di come ripartire nemmeno in ambito turistico, soltanto eventi spot ma nulla che si possa ricollocare in una idea concreta di rilancio di cui il Paese avrebbe veramente bisogno. Se la maggioranza – conclude – non è in grado di dare un indirizzo sulle riforme e gli interventi per lo sviluppo è meglio che tolga il disturbo”.