Repubblica Futura sull'AASS: "Allarme gestione, utile in progressiva erosione"

Nuovo Direttore dell'Azienda dei Servizi: Repubblica Futura parla di risiko delle poltrone: “è in atto un braccio di ferro in maggioranza da ormai un anno” - scrive, ricordando "le tre delibere del Congresso di Stato che hanno certificato lo stallo, "culminato in un bando pubblico dai requisiti giudicati, dal partito di opposizione, “bizzarri” e potenzialmente escludenti profili tecnici di alto livello.
RF denuncia anche una gestione improvvisata, investimenti milionari senza business plan e un utile in progressiva erosione.