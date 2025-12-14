TV LIVE ·
Repubblica Futura sull'AASS: "Allarme gestione, utile in progressiva erosione"

Sulla nuova Direzione, "braccio di ferro in maggioranza da ormai un anno. Bando pubblico dai requisiti bizzarri"

14 dic 2025
Repubblica Futura sull'AASS: "Allarme gestione, utile in progressiva erosione"

Nuovo Direttore dell'Azienda dei Servizi: Repubblica Futura parla di risiko delle poltrone: “è in atto un braccio di ferro in maggioranza da ormai un anno” - scrive, ricordando "le tre delibere del Congresso di Stato che hanno certificato lo stallo, "culminato in un bando pubblico dai requisiti giudicati, dal partito di opposizione, “bizzarri” e potenzialmente escludenti profili tecnici di alto livello.

RF denuncia anche una gestione improvvisata, investimenti milionari senza business plan e un utile in progressiva erosione.




