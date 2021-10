Repubblica Futura sulla lettera di Ciavatta al Comitato Esecutivo: “Il re è nudo”

Dopo la lettera aperta del Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta rivolta al Comitato Esecutivo dell'ISS interviene Repubblica Futura. Per Rf, “una lettera che dimostra lo stato penoso dei rapporti della maggioranza e dei lavori del Congresso, ormai un campo di battaglia – dice - piuttosto che una squadra”. Ricorda che in ballo c'è la salute dell'ISS, che – scrive - “Ciavatta dimostra di non riuscire a governare e zattera alla deriva – per RF - in cui le ingerenze di qualche partito hanno commissariato il Direttore Generale, determinandone le dimissioni”. Chiedono trasparenza, perché tutti conoscano i contenuti della lettera di addio dell'ex Direttore Bruschi, prefigurando una “guerra di potere per le nomine, fatta di corvi, spie – scrive RF – e purtroppo di un 'cadavere', l'ISS appunto, che si regge ormai solo sulla abnegazione degli operatori”.