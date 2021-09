Repubblica Futura sulla pediatria: "Registriamo l’ennesimo fallimento di questo Comitato Esecutivo"

Repubblica Futura torna sulla sanità, in particolare sul reparto di pediatria stigmatizzando la scelta del Comitato Esecutivo di gestire le necessità di personale infermieristico nel reparto Covid “depredando” interamente la dotazione di infermiere dalla Pediatria, obbligando così i bambini a spostarsi in altri reparti. Non solo un problema logistico – scrive - ma soprattutto sanitario, con i rischi per la “commistione” fra bambini con patologie e neonati con sistemi immunitari ancora non formati. La pediatria, ridotta al solo ambulatorio, non ha potuto dare risposta adeguata ad esigenze più complesse. Questo ha, in almeno un caso, obbligato a ricoveri oltre confine. Rf chiede infine massima trasparenza nei confronti della cittadinanza e parla di ennesimo fallimento di questo Comitato Esecutivo, la cui responsabilità non può che ricadere – si legge - sulla Segreteria alla Sanità che lo ha scelto e premiato.

