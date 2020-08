Repubblica Futura traccia un bilancio dei 7 mesi di governo

Repubblica Futura, in una lunga nota, traccia un bilancio dei primi 7 mesi di governo. Il partito di opposizione definisce “tragico” il lavoro della maggioranza, a partire dall'”attacco letale all’autonomia della Magistratura”. Sul fronte economico la situazione è altrettanto tragica – scrive Repubblica Futura. Il Governo non è stato capace di trovare un finanziamento a costi sostenibili e di durata ragionevole. Critiche anche sulla gestione delle normative per il lavoro, per le imprese e per il comparto bancario. Stoccate anche sulla politica estera: dal rapporto con l'Italia al silenzio sull’accordo di associazione con l’UE. “Non ci sembra ci sia la minima idea su come far ripartire il paese” - concludono.