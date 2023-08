CGG Repubblica Futura vuole vederci chiaro su Bcsm, Carisp e Giochi del Titano "All’interno dei Cda di queste società, partecipate dallo Stato stanno accadendo fatti sui quali intendiamo fare chiarezza"

Repubblica Futura guarda al ritorno in Aula con l'auspicio di far luce su questioni stringenti, legate soprattutto a Banca Centrale, Cassa di Risparmio e Giochi del Titano. “All’interno dei Cda di queste società, partecipate dallo Stato, - riferisce il partito - stanno accadendo fatti sui quali intendiamo fare chiarezza affinché enti di rilevanza strategica che amministrano risorse pubbliche non siano gestiti con la cura con la quale si spazza il cortile di casa”. Su Bcsm, Rf insiste sulla questione della legalità delle sedute del Consiglio Direttivo, su cui non sono arrivate risposte ufficiali, “solo con estremo ritardo – osservano - è stato convocato un ufficio di presidenza per domani”. Su Carisp invece, “lo Stato – fa sapere Rf - ha salutato il Direttore Rescigno, declassato a membro del CdA insieme all’ex Ad Vento, promosso ambasciatore in Arabia Saudita. Il tutto - lamentano - senza coinvolgere minimamente le opposizioni. "Percorso anomalo", per Repubblica Futura, soprattutto – sottolinea - se si parla di una società di proprietà dello Stato, prossima - si dice - alla vendita, in cui tornerà al vertice, stando ai rumors, Luca Simoni, personaggio del periodo degli NPL, dei buchi, degli intrecci tra politica e finanza”. In ultimo, la Giochi del Titano, il cui CdA, scaduto, - conclude Rf - è retto da un reggente, manca di un membro e il Direttore è stato al centro di una polemica tra esponenti di maggioranza in Commissione Esteri”.

Da lunedì 21 a giovedì 24 agosto e poi da lunedì 28 a martedì 29: il Consiglio Grande e Generale riapre i lavori per completare l'esame dei commi rimasti inevasi nell'ultima sessione di luglio, a partire dall'assestamento di Bilancio. All'ordine del giorno anche decreti in scadenza, istanze d'Arengo, legge sulle società benefit e modifiche al PRG in prima lettura.

