Repubblica Fututura: "Sanità allo sbando e il problema green pass non è affatto risolto"

Conferenza stampa Repubblica Futura

“Siamo molto preoccupati come movimento politico e rappresentiamo la preoccupazione di tutta San Marino”. Lo dichiara il coordinatore di RF Mara Valentini che con i consiglieri Miriam Farinelli e Andrea Zafferani ha elencato quelle che ritiene essere gravi criticità nel sistema sanitario a partire dalla Medicina di Base: “Occorre provvedere alle difficoltà della medicina territoriale perché si riversano sul pronto soccorso e a caduta sugli altri servizi ospedalieri”.

Come messo nero su bianco in un ordine del giorno presentato in Commissione Sanità, RF – spiega Miriam Farinelli - chiede di audire il dirigente della Medicina di Base ma anche di poter leggere la relazione dell'ex Direttore Alessandra Bruschi che – aggiunge Zafferani – rimane riservata mentre la maggioranza, di fatto, temporeggia e si nasconde con la richiesta di un parere all'Avvocatura per sapere se può essere divulgata. RF esige sia fatta luce anche sugli esposti alla magistratura preannunciati dallo stesso segretario Ciavatta dopo ciò che è emerso dall'audit e sulla nomina di Francesco Bevere a consigliere per la Sanità - figura mai esistita, viene sottolineato - senza sapere cosa dovrà fare, pur riconoscendo che si tratti di un professionista di spicco nel settore.

Infine la vicenda green pass: “Il Governo – attacca Zafferani – eviti di prendere in giro i sammarinesi. Il decreto italiano non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e i problemi per i vaccinati sputnik in Italia, a partire da chi studia o lavora, non sono affatto risolti". “Sono continuamente costretti a fare tamponi. È assurdo” conclude Mara Valentini.