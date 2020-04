POST COVID-19 ReS al Governo: "Manca progettualità in ottica ripartenza"

ReS al Governo: "Manca progettualità in ottica ripartenza".

Riforme e Sviluppo punta il dito sulla mancanza di progettualità del Governo: “Trasformare le emergenze in opportunità: una visione di questo tipo, resta l’unica strada percorribile. Purtroppo – rimarcano - non troviamo riscontri dall’esecutivo e dalla maggioranza rispetto a questo tema, anzi ci limitiamo a sottolineare la palese navigazione a vista, dilettantistica e per nulla propositiva rispetto al momento ed alle esigenze del nostro mondo imprenditoriale e lavorativo”. A tal proposito ReS questa mattina ha inoltrato un documento alle Segreterie di Stato competenti per cercare di reperire liquidità da immettere quanto prima nel nostro Sistema economico, perché - scrivono - al di là degli schieramenti la crisi sistemica coinvolge tutte le parti in causa, ma soprattutto, come ribadito più volte, l’approccio alla risoluzione delle emergenze deve essere assolutamente costruttivo e univoco”.



I più letti della settimana: