ReS: "Dialogo aperto con Ssd"

Riforme e Sviluppo e Sinistra Socialista Democratica a confronto. Sul tavolo temi su cui ReS, Il comunicato, fa sapere di voler avviare anche in futuro un confronto più serrato. Si è parlato di legge elettorale e più in generale delle Riforme Istituzionali, di sviluppo di una nuova economia, in particolare nei settori della innovazione tecnologica e dell’ecologia, della tutela dello Stato Sociale, con espresso riferimento alla Sanità ed all’Istruzione, del rafforzamento dei rapporti Internazionali e la necessità di adottare soluzioni di carattere sistemico per affrontare le problematiche del settore bancario e finanziario. Emersa la comune volontà di ricercare convergenze, “con particolare attenzione – fa sapere ReS - ai temi cari alla sinistra sammarinese, pur nel rispetto dei differenti ruoli di forze di opposizione e di maggioranza”.