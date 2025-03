CONSIGLIO Residenza atipica per pensionati: acceso dibattito in seduta serale Si tratta della modifica ai requisiti per richiedere la residenza atipica per pensionati, che il governo intende modificarla con un articolo al pdl sulla casa. Per Michela Pelliccioni, DML è una “figura brutta, pessima".

Residenza atipica per pensionati: acceso dibattito in seduta serale.

Seduta serale per il Consiglio con i lavori ripresi dalla ratifica del Decreto Delegato sull'autorità di vigilanza dei consumatori, approvato all'unanimità. Accesso dibattito, con accuse da parte dell'opposizione sulla ratifica del decreto sulle norme transitorie per la gestione del personale dirigenziale. Per Nicola Renzi, Repubblica Futura: “Non si può continuare ad intervenire sulla pubblica amministrazione un pezzo per volta e sempre con interventi mirati a specifiche persone”. Per la maggioranza replica Manuel Ciavatta, Pdcs, che spiega: “Questo intervento serve per recuperare quella professionalità che un dirigente ha maturato nel periodo in cui ha svolto la propria attività e che oggi finirebbe nel vuoto”.

In chiusura di lavori nuovo acceso confronto sulla decisione del governo di soprassedere la ratifica del Decreto Delegato che modifica i requisiti per richiedere la residenza atipica per pensionati: il governo intende modificarla con un articolo al pdl sulla casa che perverrà in aula probabilmente nella prossima seduta consiliare. Per Michela Pelliccioni, DML: "È una figura brutta, pessima. Non si ha – aggiunge - un'idea chiara, si gioca su un dato per poi ritrattarlo con dei parametri buttati lì a caso”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: