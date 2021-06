Residenza atipica, quattro professionisti del ciclismo hanno fatto domanda per vivere a San Marino In sei mesi giunte una decina di richieste. Beccari, "Soddisfatti del successo della norma. Dal prossimo anno ne misureremo l'efficacia"

Risiedere sul Titano sta diventando sempre più appetibile. Lo dimostrano le pratiche approdate sul tavolo del Congresso di Stato sia per la residenza atipica a regime fiscale agevolato che per quella rivolta ai pensionati. A soli sei mesi dall'approvazione della legge, una decina le richieste pervenute, quattro delle quali da parte di professionisti del ciclismo che partecipano a competizioni europee come Giro d'Italia e Tour de France.

Massimo riserbo sui nomi: due – italiani – hanno già ottenuto il via libera mentre per altri due atleti – entrambi sudamericani – è cominciato l'iter. Il Congresso ha 60 giorni per deliberare.

L'ondata di popolarità che ha investito San Marino sta dando i suoi frutti. L'utilizzo dello Sputnik, l'efficacia della campagna vaccinale e la somministrazione ai turisti hanno infatti catturato l'attenzione del mondo. Della piccola Repubblica hanno parlato in questi mesi media italiani e stranieri, comprese BBC e CNN.

[Banner_Google_ADS]



“Siamo soddisfatti del successo che sta riscuotendo la norma” commenta il Segretario agli Esteri. La legge è nuova, il Governo la sta promuovendo, e dal prossimo anno - spiega Luca Beccari - sarà possibile misurarne l'efficacia. Nel frattempo in Consiglio andrà in ratifica un decreto con correttivi che ne migliorano l'impianto. “La sua filosofia, mutuando ciò che fanno altri Stati, è favorire l'insediamento in territorio, grazie ad un regime fiscale concorrenziale, di persone con professioni particolari, dallo sport all'arte, così come pensionati con un background professionale importante” - afferma Beccari, “permettendo da una parte di aumentare fonti di entrata e dall'altra di offrire ricadute positive in termini di partecipazione nella società.

Del resto – fa notare - accogliere una comunità di residenti formata da atleti, artisti, ex imprenditori o funzionari di realtà importanti, contribuisce a dare impulso alla vita del paese”. Il Congresso ha poi deciso di mettere a disposizione in Campo Bruno Reffi, dal 26 giugno al 4 settembre, impianti audio/video anche per eventi organizzati da privati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: