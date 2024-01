COMMISSIONE ESTERI Residenze atipiche e impennata dei prezzi di case e affitti: "Bisogna porre un rimedio" Presidente Denise Bronzetti: "Preso l'impegno per analizzare il fenomeno, dati alla mano". Il Sds Luca Beccari: "Incidono più fattori".

Affitti e prezzi delle case troppo alti a San Marino. In Commissione Esteri tutti d'accordo per tentare di porre un rimedio: “Che c'è un problema – commenta la Presidente Denise Bronzetti – è emerso chiaramente. L'impegno che ha preso la Commissione è di coordinare gli strumenti già previsti dalle nostre leggi, sulla base di dati che la commissione dovrà avere nella sua disponibilità, per poi analizzarli e fare proposte legislative che possano mitigare il problema”. Ma i prezzi e gli affitti degli immobili, inaccessibili per molti – come le giovane coppie – che hanno necessità di un alloggio, dipendono solo dalle 'residenze atipiche', 12 delle quali, per 'pensionati' sono state autorizzate anche nella seduta odierna?

Per il Segretario agli Esteri Beccari è un falso mito e ad incidere ci sono anche altri fattori, come l'aumento del numero degli universitari per i quali – ha detto – “è ora di pensare ad uno studentato”. “Posso prendere l’impegno – ha aggiunto - di un riferimento in Congresso” in modo da preparare gli uffici a fornire la documentazione “da cui iniziare a fare dei ragionamenti. Ed è importate sentire anche costruttori e mediatori”. Il Segretario agli Esteri ha sottolineato infatti che l'arrivo di nuovi residenti ha rivitalizzato il settore dell'edilizia dopo anni di importanti svalutazioni. Al netto di tutto ciò ha ricordato che, in ogni caso, con l'Accordo di Associazione all'Ue ci saranno quote annuali diversificate , più alte per i nuovi residenti economicamente attivi e più basse per quelli economicamente non attivi, pensionati compresi.

