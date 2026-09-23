CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Residenze economiche: approvata l’imposta al 7% In Aula la nuova disciplina per gli imprenditori: fino a 50 concessioni l’anno, garanzia fino a 150mila euro e consolidamento dopo dieci anni

Residenze economiche: approvata l’imposta al 7%.

In corso al Kursaal l'ultima seduta di settembre del Consiglio Grande e Generale. I lavori sono ripresi con il decreto sulle residenze, dopo il dibattito preliminare avviato ieri. Approvato l’emendamento che fissa al 7% l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, con un minimo di 10 mila e un massimo di 100 mila euro.

L’Aula sta ora esaminando la nuova disciplina delle residenze per motivi economici. La proposta prevede che possano ottenerla gli imprenditori che detengono almeno il 51% di una società e garantiscano almeno un’assunzione a tempo pieno. Prevista anche una garanzia a favore dello Stato di 75 mila euro, da elevare a 150 mila entro due anni, anche attraverso l’acquisto di un immobile. La residenza potrà essere concessa anche al coniuge e ai figli a carico fino a 25 anni, oltre che ai figli disabili. I titolari dovranno farsi carico dei costi dell’assistenza sanitaria fino al consolidamento della residenza che potrà avvenire dopo dieci anni. Ogni anno potranno essere concesse al massimo 50 residenze economiche.

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