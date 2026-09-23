Residenze economiche: limite di 50 ogni anno

Ratificato dal Consiglio Grande e Generale il decreto sulle residenze per motivi economici. Approvato un emendamento del Governo che fissa al 7 per cento l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, con un minimo di 10 mila e un massimo di 100 mila euro. La disciplina riguarda gli imprenditori che detengono almeno il 51 per cento di una società sammarinese e garantiscono almeno un’assunzione a tempo pieno. Prevista una garanzia a favore dello Stato di 75 mila euro, destinata a salire a 150 mila entro due anni, anche attraverso l’acquisto di un immobile. La residenza potrà essere estesa al coniuge, ai figli a carico fino a 25 anni e ai figli disabili. I titolari dovranno inoltre sostenere i costi dell’assistenza sanitaria fino al consolidamento della residenza, possibile dopo dieci anni. Il limite massimo è fissato in 50 nuove residenze economiche all’anno. Approvato anche un emendamento di Rete che impegna il Congresso di Stato a riferire ogni sei mesi alla Commissione Esteri sulle residenze concesse. Avviato inoltre il dibattito generale sul progetto di legge “Disposizioni e incentivi dell’attività sportiva”. Dopo il passaggio in Commissione, il provvedimento è stato esteso all’intero patrimonio immobiliare dello Stato. Il meccanismo, illustrato dal Segretario di Stato Fabbri, prevede una collaborazione tra pubblico e privato: in base alle risorse donate, il soggetto privato riceverà un beneficio fiscale attraverso gli strumenti della deducibilità e del credito d’imposta. Il provvedimento è convintamente sostenuto dalla maggioranza, mentre la minoranza contesta l’estensione a tutto il patrimonio immobiliare pubblico, ritenendo che snaturi l’impostazione originaria, esclusivamente sportiva. Secondo l’opposizione, una modifica così ampia rischia di favorire abusi o meccanismi distorsivi di tipo “do ut des”.

