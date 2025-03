Residenze fiscali non domiciliate, opposizioni all'attacco: "Governo continua nella vendita del Paese"

Opposizioni sul piede di guerra sulle residenze fiscali non domiciliate, dopo la bocciatura del loro ordine del giorno sulla "San Marino Word" in Commissione Esteri. Nell'odg si chiedeva di revocare i provvedimenti adottati in merito, con riferimento a circolari applicative e autorizzazione rilasciata alla società. "La scelta della maggioranza è quella di andare avanti con la dinamica delle residenze fiscali non domiciliate", scrivono. La Dc, aggiungono, ha "fatto quadrato" attorno al Segretario agli Esteri. Le opposizioni parlano anche di una spaccatura all'interno di Libera nelle espressioni di voto. "Il Governo - attaccano Rete, Rf e Dml - continua imperterrito a fare il suo comodo andando avanti nella dinamica di "vendita del Paese'".