Residenze fiscali non domiciliate: opposizioni compatte con un pdl abrogativo

Rete, Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Demos fanno fronte comune contro le residenze fiscali non domiciliate, con il deposito in Segreteria istituzionale di un progetto di legge congiunto per abrogarle. Chiederanno di inserirlo all'odg della sessione consiliare di aprile e comunque – affermano - “entro i due mesi previsti per legge”. “Lo riteniamo un modello di sviluppo non sano e pericoloso per la nostra Repubblica – dichiara Sara Conti di Repubblica Futura – anche perchè potrebbe avere un effetto reputazionale negativo per quel che riguarda la conclusione e la firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. E' ciò che temiamo di più e non vogliamo che accada”.

Per Emanuele Santi, di Rete, è il momento di fare chiarezza, visto che a parole ci sono voci critiche, contro le residenze fiscali non domiciliate, anche in maggioranza e nella Dc, ma alla prova dei fatti non emergono. No, ribadisce, all'economia off-shore parassitaria per attirare ricconi stranieri.

Per Fabio Righi, di Domani Motus Liberi, prima con il Des poi con lo spacchettamento che ha portato al progetto di residenze fiscali non domiciliate, si concentrerebbe tutto nelle mani di un solo soggetto – segnatamente l'imprenditore spagnolo Enrique Bañuelos - vendendo di fatto il paese. Grave, secondo Righi, che l'autorizzazione alla “San Marino World” sia stata firmata dal Segretario agli Esteri Beccari a sua insaputa anche se all'epoca era anch'egli membro di Governo, tra l'altro in una fase ordinaria amministrazione.

“Anch'io – commenta Alessandro Rossi di Demos che era Capitano Reggente, quando è stata data l'autorizzazione alla “San Marino World – non sono stato informato e col mio movimento abbiamo anche valutato di presentare un esposto in tribunale. In altri tempi – aggiunge – avremmo chiesto le dimissioni di Beccari, per quell'autorizzazione farlocca. Dietro una facciata di perbenismo si nascondono volontà opache”. Proprio sulle residenze fiscali non domiciliate e la “San Marino World” - società che sosteneva di averne la concessione in esclusiva prima che il sito web venisse oscurato quando è scoppiato il caso – previsto un riferimento del Segretario Beccari in seduta congiunta delle commissione esteri e finanze il prossimo 11 aprile.

