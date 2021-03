Respinta l'Istanza d'Arengo sulla depenalizzazione dell'aborto

Il Consiglio Grande e Generale ha respinto l'Istanza d'Arengo sulla depenalizzazione dell'aborto. Un tema di coscienza, divisivo e trasversale, su cui, nel dibattito, avevano preannunciato voto contrario Domani Motus Liberi, con Gaetano Troina e il Pdcs con Aida Selva e Pasquale Valentini, mentre Luca Boschi per Libera e Daniela Giannoni per Rete, avevano dichiarato il sostegno dei rispettivi gruppi di appartenenza. L'istanza viene respinta a soli due giorni dall'ammissibilità del referendum in materia. La seduta pomeridiana è stata di fatto interamente dedicata all'istituto di democrazia diretta, tipico di San Marino.







Approvata l'installazione lungo la superstrada di una insegna per indicare l'ingresso al centro del Castello di Serravalle, ed anche la collocazione di semafori a chiamata o autovelox o limitatori di velocità, lungo strada Seconda Gualdaria ad Acquaviva, per diminuirne la pericolosità. Via libera inoltre alle petizioni per incrementare l'occupazione femminile – la più penalizzata dalla pandemia – e contro la discriminazione di genere nelle offerte di lavoro. In avvio di seduta questa mattina, diffusa preoccupazione sull'alto numero di contagi da Covid 19 in Repubblica e apprezzamenti sostanzialmente 'bipartisan' sull'andamento della campagna vaccinale, ma alcuni consiglieri di Npr - forza di maggioranza – hanno presentato, proprio oggi, una interrogazione al Governo per fare chiarezza su alcuni aspetti, comprese presunte pressioni di sanitari per favorire i parenti nelle somministrazioni. Opposizione all'attacco, intanto, sul progressivo trasferimento a Murata delle attività didattiche del plesso scolastico di Città, per far posto all'Istituto Musicale.

Una scelta difesa dal Segretario all'Istruzione Belluzzi alla luce dell'andamento demografico negativo che ha portato alla riduzione delle nascite e quindi degli alunni. Durante il comma comunicazioni presentati anche due ordini del giorno: il primo di Libera, per impegnare il Governo a realizzare un piano strategico di sviluppo e rendere pubblici i nomi dei grandi debitori delle banche finite in dissesto; il secondo, firmato dalla maggioranza, mira a sostenere le nuove generazioni in questa difficile fase di pandemia consentendo, tra l'altro, l'accesso da remoto al punto di ascolto nelle scuole che ora, con la dad, è sospeso. Il dottor Claudio Muccioli nominato alla direzione dell'Authority Sanitaria. Subentra al dimissionario dottor Gabriele Rinaldi. Domani alle 14 i lavori riprenderanno con l'esame di altre sette istanze da votare prima della conclusione del semestre.