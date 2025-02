Respinta l'istanza per vietare ai sammarinesi l'accesso alla Giochi del Titano

Il Consiglio Grande e Generale in mattinata è impegnato nell’esame di otto Istanze d'Arengo. La prima propone di vietare l'accesso dei sammarinesi e residenti alla Giochi del Titano per contrastare la ludopatia. I firmatari dell'istanza citano dati del 2007, secondo cui il 10-12% dei frequentatori erano sammarinesi, e segnalano come la ludopatia contribuisca all’aumento dei casi di povertà, secondo il Comitato Gestore del Fondo Straordinario di Solidarietà. Il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha espresso parere contrario, sottolineando che nel periodo gennaio-ottobre 2024 solo il 3,97% dei frequentatori erano sammarinesi, mentre il 90% erano italiani e il restante 5% proveniva da altri paesi.

Ha ricordato che esiste lo sportello del gioco responsabile e che 51 persone, nell'ultimo anno, si sono volontariamente autoescluse dalla Giochi del Titano. Gatti ha evidenziato inoltre che il problema della ludopatia si manifesta anche con gratta e vinci, slot machine nei bar e gioco online e un divieto di accesso alla Giochi del Titano non risolverebbe il problema o lo sposterebbe a pochi chilometri distanza, fuori confine. Contrari all'istanza, per le stesse ragioni, tutti i partiti intervenuti. L'istanza è stata respinta 28 a 0. Bocciata, con 24 contrari e 1 favorevole, anche l'istanza d'Arengo per l’estensione, ai fini degli accertamenti fiscali in caso di malattia dei dipendenti, della domiciliaretà oltre i confini della Repubblica di San Marino, ricomprendendo le province di Rimini e Pesaro-Urbino.