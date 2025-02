CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Respinta l'istanza per vietare ai sammarinesi l'accesso alla Giochi del Titano Approvata la richiesta per adeguare il trasporto scolastico fuori territorio alle esigenze di studenti disabili. Unanimità su condanna del regime talebano per oppressione delle donne afghane e azioni diplomatiche a loro tutela

Respinta l'istanza per vietare ai sammarinesi l'accesso alla Giochi del Titano.

La prima delle istanze in esame proponeva di vietare l’accesso di sammarinesi e residenti alla Giochi del Titano per contrastare la ludopatia. I proponenti citavano dati del 2007 secondo cui il 10-12% dei frequentatori erano sammarinesi e sottolineavano l’impatto della ludopatia sulla povertà. Il Segretario di Stato Marco Gatti ha espresso parere contrario, evidenziando che nel 2024 solo il 3,97% dei frequentatori sono stati sammarinesi, 90% invece gli italiani, 5% da altri paesi. Ha ricordato inoltre che alla Giochi del Titano esiste lo sportello del gioco responsabile e che 51 persone, nell'ultimo anno, si sono volontariamente autoescluse dall'accesso. Ha aggiunto che il fenomeno della ludopatia si manifesta anche con gratta e vinci, slot nei bar e gioco online, e un divieto sposterebbe semplicemente il problema oltre confine. Considerazioni condivise da tutti gruppi. L’istanza è stata dunque respinta con 28 voti contrari e nessun favorevole.

Tra le altre istanze respinte, quella per estendere la domiciliarità dei controlli fiscali per malattia, oltre confine (24 contrari, 1 favorevole) e quella per permettere ai docenti sammarinesi l’accesso gratuito nei musei dell’UE (22 contrari). È stata invece approvata l’istanza per adeguare il trasporto scolastico fuori territorio per studenti con disabilità (31 favorevoli).

L’istanza per ampliare la durata dei centri estivi e l'introduzione di attività extra scolastiche anche per gli studenti delle Scuole Medie, Superiori e del Centro di Formazione Professionale è stata respinta (19 contrari, 6 favorevoli), ma è stato approvato un ordine del giorno per valutare un’estensione del servizio offerto con il coinvolgimento di enti – come il Cons - e associazioni associazioni.

L’istanza per introdurre il teatro come disciplina scolastica è stata respinta (19 contrari, 11 favorevoli), ritenendo che l’offerta esistente sia già adeguata. Infine, è stata approvata all’unanimità l’istanza per condannare l’oppressione delle donne afghane da parte del regime talebano e promuovere azioni diplomatiche a tutela della loro libertà. La sessione del Consiglio si è chiusa in anticipo, con l'annullamento della prevista seduta serale.

VAI AL REPORT DEI LAVORI

[Banner_Google_ADS]



File allegati Il report dei lavori

I più letti della settimana: