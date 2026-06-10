Rete: "Al Coreper fumata nera. Gestione politica irresponsabile"

Per il Movimento Rete, ciò che è accaduto oggi al Coreper, è l'ennesima 'fumata nera' sull'accordo di associazione. “Un altro rinvio, un’altra conferma - recita una nota - di quello che Rete denuncia da tempo” e cioè che “San Marino sta pagando il prezzo di una gestione politica irresponsabile, opaca e piegata agli interessi particolari di qualcuno. È evidente che la Bulgaria – prosegue la nota - stia continuando a bloccare il percorso dell’Accordo UE per motivazioni legate alla tentata vendita di Bsm: un dossier fondamentale per la Repubblica finito ostaggio dei soliti “giochini” nel sistema bancario” .







