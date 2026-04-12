Rete boccia la Pianificazione strategica di Ciacci: “Compromesso al ribasso”

Rete boccia la Pianificazione Strategica Territoriale approvata nei giorni scorsi dalla Commissione IV, definendola “un compromesso al ribasso per compiacere gli interessi democristiani”. In una nota, il partito di opposizione critica la scelta di sostituire il previsto nuovo Piano regolatore con lo strumento attuale, sostenendo che “lascia vaste praterie a discrezionalità, interpretazioni e speculazioni”. Rete denuncia inoltre una continuità con le dinamiche del passato: “Il territorio è uno degli ambiti in cui la politica ha dato il peggio di sé: interessi particolari, clientelismi e prebende per pochi”. Dito in particolare puntato su Libera, il partito del Segretario al Territorio Matteo Ciacci: da una forza politica di sinistra, scrive Rete, “ci si aspetterebbe una vera discontinuità contro queste pratiche”, mentre il provvedimento andrebbe nella direzione opposta.







