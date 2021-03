Rete contro RF: "Sconcertanti menzogne"

“Repubblica Futura, ossessionata dall'operato del Segretario Ciavatta, continua a prendere per i fondelli la popolazione”, propinando “sconcertanti menzogne”. Così Rete che replica su più questioni: sul fronte dei controlli, evidenziano che il nuovo decreto incoraggia quelli in luoghi pubblici, e NON in abitazioni private come invece sostenuto da RF; sulla priorità dei Consiglieri nel piano vaccinale, Rete sottolinea che nessuno avrà corsie preferenziali. “Non ci risulta che alcun consigliere abbia chiesto di essere vaccinato prima degli altri. Ci sono semmai "buchi" fisiologici nelle giornate vaccinali, - precisano - che potrebbero essere coperti da liste aggiuntive, composte dalle persone più esposte in termini di contatti. Ci chiediamo – aggiungono - se invece non vi siano consiglieri, magari proprio negli stessi partiti d'opposizione, che abbiano chiesto corsie preferenziali per propri familiari”. “Ad ogni incontro con RF – conclude il movimento - si sa già che ogni informazione ne uscirà stravolta e sarà usata per attacchi disfattisti, perché l’unica maniera di RF per esistere è, oggi, distruggere tutto”.

