COMMISSIONE ESTERI Rete deposita odg per dialogo di pace su crisi israelo-palestinese Presidente Denise Bronzetti: in una delle prossime sedute un report sulle residenze

La drammatica crisi israelo-palestinese è approdata in Commissione Esteri. Il Movimento Rete ha presentato un ordine del giorno per invitare le istituzioni sammarinesi “a farsi promotrici di iniziative che pongano quale sede imparziale permanente per la costruzione di un dialogo di pace la Repubblica di San Marino”. Da parte di alcuni commissari di altri gruppi e della Presidente Denise Bronzetti evidenziata però la possibilità di concordare un documento condiviso nella prossima sessione parlamentare. La capogruppo di Rete Daniela Giannoni, perplessa, ha fatto notare una incongruenza informando i colleghi che proprio ieri l'Ufficio di Presidenza non ha accolto una sua proposta per un comma sulla guerra israelo-palestinese motivando il diniego col fatto che oggi ci sarebbe stata una commissione esteri per affrontare la questione. Durante i lavori anche un riferimento del Segretario di Stato agli Esteri Beccari sui principali dossier e le relazioni internazionali dell'ultimo periodo.

Preannunciata la visita in Repubblica del Ministro degli esteri maltese, tra fine novembre ed inizio dicembre, e si sta lavorando – ha detto - anche per riuscire ad avere in Repubblica il Ministro degli Esteri italiano Tajani, prima della visita di Mattarella. La Presidente della Commissione Esteri Denise Bronzetti ha comunicato che l'Ufficio Attività di Controllo sta completando la verifica di tutte le tipologie di residenze e l'esito potrà dunque essere valutato in una delle prossime sedute.

