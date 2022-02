Rete Desk: il gruppo di volontari per formare una nuova classe dirigente

Nasce Rete Desk, su base volontaria per iniziativa di alcuni cittadini attivi in politica, orientati allo studio dei problemi presenti nella comunità sammarinese e alla elaborazione di progetti concreti. Come obiettivo ha la formazione di una nuova classe politica dirigente in grado di uscire dalla “logica degli slogan” grazie all’acquisizione di competenze specifiche, specialmente nei settori economici, da condividere poi con i cittadini e tutti i soggetti interessati.

Il gruppo intende lavorare per il processo di internazionalizzazione di San Marino e si avvale della collaborazione gratuita di professionisti esterni a supporto di un percorso formativo personalizzato e impostato sulle esigenze di sostenibilità economica e sociale di San Marino.

Si parte da un progetto per lo sviluppo turistico, già spiegato alla cittadinanza. Prossimo passo, uno studio sulla tematica dell’attrazione e gestione degli investimenti diretti esteri a San Marino.

Nel frattempo, Rete Desk lavora alla definizione di un progetto economico. Progetti che saranno presentati al Governo, alla Associazioni, alle Parti Sociali e alla cittadinanza, e apre le porte a chiunque voglia collaborare.

