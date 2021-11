Rete-Desk punta i riflettori sul turismo e auspica un progetto di rilancio condiviso

Ripartenza da protagonisti: è questo il motto di Rete-Desk, nato per formare competenze al servizio dello sviluppo del Paese. Ieri, in una serata partecipata, riflettori accesi sul turismo, settore che rappresenta, per il movimento, una risorsa economica primaria. Incontro aperto a protagonisti e vertici delle associazioni legate all'accoglienza, e che arriva dopo un ampio confronto verso un progetto di rilancio che non cada dall'alto ma costruito con la partecipazione di tutti. Si guarda non ad interventi spot ma a risposte organiche. Ragionamento a tutto tondo, guidato ieri da Emilio Della Balda, Davide Ugolini, Andrea Ciavatta.

La riflessione su come potenziare concretamente la vocazione turistica della Repubblica parte dai dati, da un turismo mordi e fuggi e da un'analisi a tutto tondo sui cambiamenti post Covid. Da Rete-Desk l'auspicio di un confronto costante, guidato da una spinta propositiva, per lo sviluppo di idee concrete senza interessi di parte né la volontà di piantare bandierine. Un punto di partenza – spiegano da Rete – che proseguirà con nuovi incontri e appuntamenti pubblici. Il prossimo nell'anno nuovo, con focus sull'economia.

Proprio ieri il movimento è intervenuto su debito pubblico e sua sostenibilità, invocando “una svolta decisiva alle politiche di bilancio, alla politica fiscale e al differenziale tra entrate e uscite”. Chiede “coraggio per scelte che tendano al pareggio”, accanto all'obiettivo della “diversificazione delle fonti di finanziamento del debito pubblico, mitigandone al contempo il costo relativo agli interessi”. Rilancia poi la sua proposta: l'emissione di Titoli di Stato per i risparmiatori sammarinesi, alla metà del tasso attuale. A beneficio – scrive – di banche locali, cittadini, economia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: