Rete difende il Segretario Tonnini: "RF fomenta lo scontro politico e l’odio fra le categorie"

Secca replica di Rete a Repubblica Futura per gli attacchi nei confronti del Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini a proposito dello stipendio degli insegnanti, attacchi definiti “irrispettosi non solo nei confronti delle Istituzioni ma anche del Paese stesso”. “Un intervento, quello sulle retribuzioni – spiegano innanzitutto - che si è reso necessario per armonizzare i provvedimenti attuati nei confronti di tutti i lavoratori, pubblici e privati. RF – sottolineano - che per 13 anni ha spinto la testa del Paese sotto il pelo dell’acqua, e che oggi manipola l’intervento del Segretario Tonnini, ancora fomenta lo scontro politico e l’odio fra le categorie. Attacchi di questo tipo – concludono - sposano il principio opposto a quello della solidarietà che il momento storico impone, e sono volti ad aumentare la paura ed allargare le ferite che le persone stanno vivendo”.

Sul tema interviene anche la stessa Elena Tonnini che ribadisce l’assoluta buonafede delle sue dichiarazioni: “Le mie riflessioni – sostiene - sono state volutamente travisate per insinuare l’idea che il lavoro degli insegnanti venisse sminuito quando, al contrario, anche in altri interventi, ne è stata ribadita l’importanza e l’apprezzamento. Tonnini conferma infine che l’unico taglio lineare previsto dai decreti è quello del 30% degli stipendi di Segretari di Stato e dei Magistrati in servizio. Un intervento – conclude - che però non pare degno di nota per RF”.