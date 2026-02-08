Rete: "È caso di Stato. Non rimandabile la convocazione d’urgenza di una seduta straordinaria del Consiglio"

L’affare legato alla tentata vendita della Banca di San Marino al gruppo bulgaro sta assumendo “lineamenti più inquietanti” e non può essere considerato un semplice caso di cronaca, ma “un caso di Stato”. Lo afferma il movimento RETE in un comunicato, chiedendo “non rimandabile” la convocazione d’urgenza di una seduta straordinaria del Consiglio Grande e Generale. Richiesta analoga è stata fatta da Domani Motus Liberi mentre la maggioranza ha usato una formula più generica, auspicando che "si possa pervenire al più presto a un quadro chiaro e definito dei fatti e delle responsabilità, nell’interesse della verità, della tutela delle istituzioni e della credibilità della Repubblica di San Marino”.

Secondo RETE, dall’indagine giudiziaria sarebbero emersi elementi che configurano “un piano eversivo volto a costringere le autorità ad un’indebita trattativa con gli indagati” e tali condotte “stanno addirittura ostacolando la firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea”. Il movimento sottolinea che l’identità dei soggetti coinvolti “non può essere celata dal segreto” e chiede che il Governo riferisca in Consiglio sulle iniziative adottate e su quelle in programma “per contrastare” la situazione, perché “le istituzioni democratiche devono dare prova di maturità, coesione e trasparenza”.