VERSO IL 9 GIUGNO Rete esclude alleanza con la Dc e lancia l'alternativa progressista 20 candidati e programma di governo in quattro capitoli: giustizia sociale, crescita sostenibile, riforme e ampliamento dei diritti civili. Tra le proposte la legalizzazione della cannabis e una norma sul fine vita

Rete si presenta alle urne con una lista di candidati che include volti storici del movimento e 'new entry' e lancia la proposta di un'alternativa democratica e progressista, dichiarando indisponibilità ad una alleanza con la Dc: “Nel 2019 – dichiara Giovanni Zonzini – siamo ad addivenuti ad un compromesso con la Democrazia Cristiana, per normalizzare una situazione del Paese che era uscita fuori controllo e di cui oggi riusciamo anche a tracciare la cronaca, coi processi in corso in tribunale. Quella stagione si è conclusa e riteniamo che si debba andare verso uno scenario politico dove chi è progressista, propone un progetto politico progressista, per un governo progressista. Chi è conservatore, proporrà il suo programma e il suo governo”.

Una proposta, quella di Rete, rivolta alla cittadinanza e alle altre forze politiche, in particolare a Libera, più volte evocata in conferenza stampa. I valori di riferimento principali del programma di Rete sono ispirati alle lettere che compongono l'acronimo del movimento e quindi: rinnovamento, equità, trasparenza ed ecosostenibilità. 20 i candidati, di cui sette donne, e un programma di Governo di una ventina di pagine, suddiviso in quattro capitoli: giustizia sociale, nella redistribuzione della ricchezza ma anche nella gestione del debito; crescita sostenibile, senza ulteriore consumo del territorio; riforme istituzionali e del fisco ed ampliamento dei diritti civili con la proposta di legiferare sul fine vita ma anche la legalizzazione della cannabis, anche come volano economico, dopo la depenalizzazione introdotta, su iniziativa di Rete, nell'ultima legge di bilancio.

