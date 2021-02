Rete: "Falso dire che San Marino può somministrare farmaci senza autorizzazione"

Rete torna sul decreto 22 approvato ieri in Consiglio e, in particolare, si sofferma sull'emendamento del Governo sulla Farmacia internazionale. San Marino, così come il Vaticano, non ha un ente regolatore del farmaco. Proprio grazie alla Farmacia internazionale – ricorda il movimento - entrambi i piccoli stati ottengono consistenti risparmi per l'approvvigionamento e relativa commercializzazione. Da sempre San Marino si approvvigiona di farmaci approvati da enti regolatori di stati esteri. Il nuovo Decreto – scrive Rete – va quindi a normare una prassi ormai consolidata. È falso dire che San Marino possa somministrare farmaci senza autorizzazione, perché equivarrebbe a dire che i farmaci oncologici, che salvano giornalmente la vita a tanti pazienti del nostro ospedale, siano irregolari, quando in realtà godono dell'autorizzazione alla somministrazione di un Paese terzo.







Non compete certo alla politica – continua Rete- dare l'autorizzazione alla somministrazione di farmaci, così come non compete all'Authority Sanitaria e Socio-Sanitaria e al Comitato di Bioetica. Per quanto riguarda il vaccino Sputnik V, l’amministrazione italiana ha permesso di derogare al divieto di sdoganamento di vaccini anti Covid in territorio italiano in assenza di autorizzazione. L'Authority Sanitaria e Socio-Sanitaria ne ha invece autorizzato l'ingresso in territorio sammarinese. I vaccini di differente zona di produzione in arrivo a San Marino – conclude Rete - seguiranno la stessa trafila autorizzativa.