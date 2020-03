Rete: Fare squadra senza strumentalizzare l'emergenza coronavirus

Per Rete l'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese non può non essere oggetto di valutazioni. "La straordinarietà del momento richiede unione piuttosto che divisione" scrive in una nota.

"Il nostro ruolo politico, in questo momento, deve essere a supporto di chi gestisce l’emergenza a tutela della salute e a sostegno della divulgazione di corrette informazioni alla cittadinanza, Insomma per il movimento non è tempo di polemizzare e soprattutto di "non strumentalizzare politicamente una situazione così eccezionale, che vede l’intero mondo coinvolto, e non solo la nostra piccola comunità, alla ricerca di una univocità di scelte, le più efficaci possibili".

Rete ringrazia poi il gruppo di coordinamento per l’emergenza, forze dell’ordine e il personale medico e paramedico che con grande dedizione sono impegnati nella gestione e nella risoluzione della emergenza odierna.



