Rete: Grazia Zafferani e Sandra Giardi ritirano le dimissioni ma rilanciano un percorso nuovo in seno al Movimento

“Ritirando le dimissioni, intraprendiamo un percorso nuovo per il Movimento ma in coerenza con gli obiettivi che dalla sua nascita abbiamo sempre cercato di portare avanti”. Rompono il silenzio, con una nota giunta in redazione nel tardo pomeriggio, Grazia Zafferani e Sandra Giardi, i due Consiglieri di RETE in aperto dissenso verso “la linea politica che – scrivono - attraverso gli organismi del nostro Movimento, sosteneva determinate azioni del governo”.

Grazia Zafferani e Sandra Giardi pongono l'accento sul ruolo di Consigliere: “Vorremmo che la nostra presa di posizione – sottolineano - fosse vista come l’azione di chi, vuole rimettere il proprio ruolo nella posizione che gli compete, cioè quella di portavoce ed esecutore delle necessità del paese e della cittadinanza”. Ritengono pertanto fondamentale il loro contributo a questa maggioranza e a quella parte di cittadinanza che ha bisogno di essere ascoltata e non giudicata; annunciano, infine, di prendere del “tempo per definire linee di indirizzo politico organizzando una corrente di pensiero e di azione su basi pluralistiche e dialoganti all’interno del Movimento Rete”.



