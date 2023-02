Rete, "guerra" a gossip e fake news: focus su sanità e Des

Nella prima Assemblea dell'anno Rete apre la porta agli aderenti per individuare linee di azione e progettare insieme soluzioni. A guidare la voglia di coinvolgere: emerge infatti l'esigenza di condividere l'indirizzo politico e il lavoro in maggioranza e nel governo. Il movimento ribadisce il rigoroso controllo sulla spesa pubblica e la forte attenzione ad una migliore legislazione per sviluppo futuro e stabilizzazione del presente. Guarda quindi al confronto in maggioranza sui provvedimenti normativi, per evitare interventi che non rispondano alle reali necessità del paese. Dice no ad una politica di partito legata al consenso ma solo al bene della collettività. Tema forte la sanità, spesso al centro dello scontro politico, ed oggetto - accusa il movimento – di troppo gossip e fake news.

"Non si fa il bene del paese – afferma – diffondendo notizie il cui unico scopo è alimentare il panico e screditare". Vede nella chirurgia robotica, ad esempio, un punto di forza dell'ospedale, pubblicizzata negativamente – dice - per denigrare la sanità sammarinese. E plaude alla convergenza di professionisti di alto livello sul Titano proprio per mettersi al servizio di questa avanzata branca dell'ingegneria medica. Sul tavolo anche il Des, altro tema che ha acceso il dibattito politico. Rete ribadisce la propria linea – condivisa - “non di chiusura ma di grande attenzione, per tutelare la realtà sammarinese e non creare un sistema sbilanciato”. Infine, un mea culpa sulle modalità di comunicazione sull'azione del movimento, dei propri consiglieri e Segretari. Punto debole sul quale intende lavorare. Un prossimo incontro è stato fissato il 25 marzo, festa dell'Arengo.