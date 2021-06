Rete, In ritardo di 10 anni sulla riforma pensionistica

Non è più rinviabile la riforma pensionistica. A dirlo è Rete in una nota stampa. Il movimento, alla luce di quanto emerso dal bilancio Iss, sottolinea che lo sbilancio negativo fra le prestazioni erogate ed i contributi versati. Sempre in base a quanto emerso in Commissione sanità sull'aumento della spesa per il personale, Rete ritiene che vada rivista la legge sulla dirigenza medica, per avere un sistema sanitario fatto di certezze e non di premi; così come quella sulla libera professione che dovrebbe essere fonte di introito per lo Stato, ma al momento è invece solo un esborso. Infine una proposta sulla possibilità per i farmacisti vendere farmaci in numero uguale all’unità posologica prescritta per paziente. Ciò consentirebbe un risparmio economico rilevante senza attuare tagli o imporre ticket.