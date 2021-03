Rete, "Le banche devono recuperare i soldi prestati ai grandi debitori che non stanno rientrando" Auspicata celere approvazione ai progetti di legge portati in prima lettura

"Le banche devono recuperare i soldi prestati ai grandi debitori che, ad oggi, non stanno rientrando”. Così il Movimento Rete, che da una parte elenca i recenti obiettivi centrati dal Governo per la ripresa del Paese e dall'altra ribadisce l'importanza di invertire la rotta sulla banche, “che finora – scrive- hanno assorbito importanti risorse del bilancio dello Stato per coprire i loro buchi”. RETE auspica a questo proposito una celere approvazione ma anche il fattivo contributo di tutte le forze politiche ai progetti di legge che sono stati portati in prima lettura consiliare.

