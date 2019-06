Rete-Mdsi: chiarezza sulle telecomunicazioni

Dim torna sulle telecomunicazioni per dire che la partita che si sta giocando in Public Netco è sempre più fosca e preoccupante per il nostro Paese. Public Netco è stata trasformata da opportunità ad autentico buco nero per le nostre casse, priva com'è di controlli da parte della Pubblica Amministrazione. Al Segretario Zafferani - in una nota - la richiesta di produrre pubblicamente la documentazione che attesti quale sia stato il processo di selezione di ZTE, oltre ad indicare i documenti prodotti per attestare che le cifre spese siano frutto di un adeguato processo competitivo tra le aziende presenti sul mercato che avvantaggi il nostro Stato. Altrimenti, conclude Dim, significa che si sta impegnando un intero Stato al buio per decine di milioni, senza un'adeguata trasparenza dei costi e del processo di selezione.