TELECOMUNICAZIONI Rete mobile e fibra, Pdcs: “Prosegue il percorso di modernizzazione” La DC fa il punto sulle infrastrutture e la strategia: “Interventi concreti, costi sostenibili, sicurezza e sovranità digitale”. Allo studio, un progetto per la creazione di un data center e di una società pubblica per la gestione dei dati

Richiama quanto fatto dopo il rinnovo della convenzione tra il Gruppo TIM e la Segreteria agli Esteri con delega alle Telecomunicazioni del 2023 con la programmazione di tre interventi per una migliore copertura della linea mobile. Completato quello in zona Fiorina, seguiranno quelli in Città (area Kursaal) e a Domagnano, adiacente al cimitero, grazie al lavoro delle Segreterie Industria e Territorio. "Interventi – ricorda la DC – interamente a carica della TIM, che consentiranno allo Stato di avere una propria infrastruttura moderna. Progetti per il miglioramento della rete mobile e garanzia di connettività a banda larga – rileva ancora - con costi minimi".

Poi la fibra con il progetto San Marino 100% Fibra: entro l'anno, sarà concluso il cablaggio integrale della rete in fibra ottica per la connessione internet direttamente a casa, facendo di San Marino uno dei primi Paesi al mondo completamente serviti da questa infrastruttura. Un progetto avviato nel 2012, fortemente voluto dalla Dc – ricorda via delle Scalette – e ottenuto grazie al forte investimento pubblico di AASS. L'accordo fra AASS e TIM prevede il graduale passaggio di tutti i contratti sulla rete pubblica, affidando la gestione a TIM, con condizioni vantaggiose per lo Stato, mantenendone la proprietà.

In evidenza la strategia futura, guardando anche alla custodia dei dati: è in fase di definizione infatti un progetto per la realizzazione di un data center in territorio e la costituzione di una società pubblica per la gestione dei dati, con garanzia di sicurezza e sovranità rispetto al loro utilizzo. Per il PDCS, un percorso chiaro: dotare il Paese di infrastrutture moderne, ridurre i costi per lo Stato, garantire sicurezza e qualità dei servizi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: