RETE: mobilitazioni di piazza di fronte a “silenzi”, “omissioni” e “autoritarismo” del Governo

“La piazza ha parlato, forte e chiaro”, sottolinea RETE. Il riferimento è alle recenti “mobilitazioni” sulla vicenda del sammarinese condannato per abusi su minori; per il riconoscimento della Palestina, con sollecitazioni a “prendere posizione – si legge in una nota – di fronte al genocidio in corso a Gaza”; e contro la riforma IGR, con uno sciopero che ha visto la partecipazione di “10.000 persone”. Ad avviso del Movimento all'origine di tutto ciò vi sono “i silenzi, le omissioni e l'autoritarismo” del Congresso di Stato. La popolazione – continua il comunicato – ha dato “una grande lezione a questo Governo”, costringendo “i Segretari di Stato a fare i conti con le loro decisioni scellerate”. Rete sottolinea infine il proprio impegno “al fianco di chi vuole un Paese non omertoso, più giusto e più equo”.

