Rete, nell'ISS "non più rinviabile nuovo atto organizzativo"

Rete preoccupata dalla fotografia scattata in commissione sanità al sistema sanitario. Il movimento snocciola numeri: la spesa è cresciuta dal 2016 di circa 20 milioni, di cui 4 milioni e mezzo riferiti agli effetti della legge sulla dirigenza medica. La realtà pare quindi molto diversa – scrive - da quanto prospettato dall’allora Segretario alla Sanità, che parlava di impatto di circa 400.000 euro. Tra le criticità emerse: carenza di organizzazione interna; stipendi in alcuni casi ben più alti che in Italia; libera professione molto esercitata fuori dall’ospedale; disavanzo dei fondi pensione. Rete spinge per un nuovo atto organizzativo e pone – come obiettivo primario – il mantenimento della sanità pubblica e gratuita, e un servizio di eccellenza.

