Rete presenta il suo nuovo desk e punta i riflettori sul turismo post pandemia

Nella serata di presentazione di desk “San Marino International”, Rete concentra la sua attenzione sul turismo. “Come cambieranno i flussi dopo la pandemia?” Lo scenario è inedito e tutto da programmare. La fase di incertezza non risparmia nessuno. Si guarda quindi fuori dai confini, in attesa di una piena ripartenza prevista verosimilmente alla fine del 2022. Per i professori universitari Manuela Presutti e Francesco Barbini l'analisi è la carta vincente.

La crisi globale ha azzerato tutto: chi riuscirà a capire la movimentazione dei flussi turistici post pandemia sarà in grado, prima degli altri, di intercettarli. Indispensabile, poi, puntare sulla comunicazione, da cui dipenderanno i risultati migliori. Soddisfatto Andrea Giani: “E' stata una serata partecipata – commenta - sia per le presenze che nel dibattito”. Non sono mancate domande sul progetto di Rete Desk, strumento tecnico in relazione al processo di internazionalizzazione di San Marino nei settori economici, culturali, sociali ed organizzativi. Il suo compito – è stato spiegato - è la raccolta dati, la loro elaborazione, l'analisi delle lacune normative ed operative, per fornire al paese proposte concrete e pienamente applicabili.