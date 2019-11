Rete presenta ufficialmente candidati e programma, "Un'alternativa c'è!"

Festa di apertura ufficiale della campagna elettorale di Rete dal pomeriggio e fino a sera, sotto i portici di Borgo Maggiore. Il movimento presenta i candidati e il programma di governo proposto insieme a Domani - Motus Liberi, nella Coalizione Domani in Movimento. “Big Bang”, il titolo scelto per l'iniziativa, "un'esplosione, simbolo di rinascita", a significare la volontà, e al contempo l'invito rivolto ai cittadini, a sprigionare “l'energia e ad accendere la scintilla del cambiamento per costruire una nuova San Marino”. “Un'alternativa – ribadisce Rete - alla vecchia politica c'è”.