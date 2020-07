Rete, prima Assemblea post Covid

Si è riunita la prima Assemblea post Covid di Rete, presso la Sala Montelupo di Domagnano. Alla nuova dirigenza è spettata l'analisi dell'azione politica di questi primi 6 mesi della nuova maggioranza, che si è concentrata in modo particolare sull'emergenza sanitaria, l'esplosione del debito pubblico “il cui ammontare- precisa una nota- si è incrementato in conseguenza alle note vicende Carisp, Cis e liquidazione Asset e che prevede l'urgenza di misure economiche come rientro capitali, lotta evasione ed eliminazioni sprechi” e settore giustizia: “Punto prioritario dell'accordo di governo- continua il comunicato- che deve riportare ordine laddove è stato portato scompiglio”. L'Assemblea si è conclusa con il rinnovo della fiducia per l'operato del gruppo Dirigenziale, del direttivo, del gruppo consiliare e dei membri di governo RETE. Approvato anche il programma che vedrà il Movimento, dalle prossime settimane, ritornare in piazza.



