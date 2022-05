Rete ragiona sul futuro della Sanità: "Difficoltà, ma anche tante potenzialità"

Quello sanitario è un sistema con all'interno “tante difficoltà”, ma anche “tante potenzialità”. A sottolinearlo è Rete che martedì 3 maggio ha incontrato i cittadini per un confronto sul futuro della salute a San Marino. Ospite il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta. “Anni di mala gestione hanno portato problemi di difficile risoluzione – dichiara il movimento - complicati ulteriormente dalla pandemia che ha ingessato il sistema per oltre due anni”. Ma si guarda a possibili soluzioni.

Se l'Iss viene gestito correttamente, prosegue Rete, “potrebbe portare vantaggi economici e non solo”. Si aprono allora nuove prospettive. Centrale sarà il ruolo giocato dal nuovo direttore generale dell'Istituto, Francesco Bevere. A breve è previsto un incontro con la stampa in cui Iss e Segreteria presenteranno nel dettaglio le nuove strategie. Tanti i temi trattati nella serata, come la complessa situazione dei Centri sanitari. Tra le domande, quelle sul reintegro dei sanitari non vaccinati e sul nuovo ospedale. Da Rete ribadite le opportunità legate proprio al nuovo ospedale, visto che l'attuale struttura è “datata” e richiede elevati costi di manutenzione.