Rete ringrazia la Reggenza Venturini-Nicolini

Rete guarda al semestre reggenziale appena terminato, “semestre complesso – scrive - che ha visto San Marino impegnata nella campagna vaccinale e nello sforzo per uscire dall'emergenza”. Il Movimento ricorda al ruolo della Reggenza Venturini-Nicolini nel “sostegno dato alle Istituzioni e alla popolazione”, nonché al livello degli incontri istituzionali tenuti, in particolare quello con le massime cariche italiane, ringraziandoli così per l'impegno e la dedizione e augurando lavoro proficuo ai successori.

