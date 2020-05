FASE 2 Rete: "San Marino modello per le altre realtà e fonte di ispirazione per i paesi alle prese con il virus"

Rete torna sulla Commissione Sanità di venerdì scorso, nel corso della quale ci sono state le audizioni del Commissario Straordinario Massimo Arlotti e del Gruppo di Coordinamento: “L’andamento dei dati e la curva epidemica – fa notare il movimento - ci stanno confermando la proficuità dell’azione di governo durante l’emergenza, soprattutto per quanto riguarda l’adozione dei test sierologici, effettuata con grande anticipo sull’Italia e su altri grandi paesi. San Marino – sottolinea Rete - è diventata un modello per le altre realtà e fonte di ispirazione per i paesi che stanno facendo i conti col virus”.

Sullo sfondo, l'impegno per la ripartenza delle attività economiche ed un graduale ritorno alla normalità dell'ospedale e dei suoi reparti. “Tutto ciò, - concludono - nella consapevolezza che l’emergenza non sia terminata e che i comportamenti delle persone decreteranno il buon esito della fase da poco inaugurata”.



