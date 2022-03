MAGGIORANZA Rete, Santi: “La tenuta del Governo si testerà sulle riforme. Noi pensiamo al presente anziché cercare una poltrona per il dopo” Il movimento torna a pungolare maggioranza e Governo sulla necessità di un cambio di passo nell'azione politica

“La tenuta del Governo si testerà sulle riforme, per Rete la differenza la farà il 'come' verranno portate avanti”. Il movimento torna sugli esiti dell'ultima Assemblea con gli aderenti – la prima in presenza dopo diverso tempo – con un mandato ben preciso: quello di produrre un cambio di passo. Di qui il monito a maggioranza e Governo di intensificare l'azione politica sulla strada di un concreto cambiamento. “Non possiamo nascondere – osserva Santi – che da qualche partito si stia già guardando al prossimo Governo; noi pensiamo alle soluzioni per il presente anziché cercare una poltrona per il dopo”.

Quattro i temi chiave per Rete su cui aprire il confronto con gli alleati: accordo di associazione con l'Ue, capendone costi e benefici reali; sentenza Varano e caso Delta guardando a possibili soluzioni risarcitorie per lo Stato sammarinese; Memorandum con Bankitalia rimasto nel cassetto e da rilanciare; autonomia del Paese a livello energetico.

Nel Consiglio Grande e Generale che si apre domani, ricorda invece Adele Tonnini, si torna a discutere dopo 30 anni di nuovo PRG: “Difesa dell'ambiente, vivibilità e riqualificazione – dice - le tre linee guida che devono fare da bussola per l'orientamento della pianificazione. Sullo sfondo l'obiettivo della qualità della vita e della tutela del territorio: ogni progetto – rimarca - dovrà essere valutato nella sua sostenibilità: non solo sviluppo industriale ma sociale”.

Focus sul Pdl IVG già depositato in Ufficio di Presidenza e che sarà discusso con ogni probabilità nella sessione consiliare di aprile. Un testo asciutto che soddisfa Rete poiché "cristallizza alcuni elementi non scontati come l'assistenza psicologica e la tutela della privacy". “Un testo di partenza – osserva Alberto Giordano Spagni Reffi – che non potrà essere derogato in maniera negativa ma solo migliorato alla luce dell'esito referendario", con la vittoria schiacciante del Sì.

In apertura di conferenza stampa il punto sulle prossime occasioni di incontro con i cittadini: all'attenuarsi dell'emergenza sanitaria, - anticipa Gloria Arcangeloni - riprendono inoltre i confronti pubblici promossi dal movimento. Due appuntamenti per i “Mercoledì con Rete”, 23 marzo e 20 aprile dalle 17.30 alle 19.30 presso la sede di Murata. E già fissata per il 7 aprile la serata pubblica “Colletti biancoazzurri – Speciale Commissione d'inchiesta banche”, alle 21 presso la Casa del Castello di Serravalle.

Nel video le interviste ad Emanuele Santi, segretario Rete e Alberto Giordano Spagni Reffi, capogruppo Rete.

