Rete: “Se il Consiglio non decide più, chi regge le sorti del Paese?”

Rete: “Se il Consiglio non decide più, chi regge le sorti del Paese?”.

Rete interviene, tornando a sottolineare l'eccesso di decretazione e lo svilimento del ruolo del Consiglio. “Il Congresso è tornato a fare il 'padre e padrone' su tutte le decisioni vitali per il Paese – scrive – latitante nella risoluzione dei problemi, creandone dei nuovi. Il Consiglio è messo in standby, delegittimato dal suo ruolo di controllo, perché il Governo non ascolta e non si confronta”. Il Movimento è poi critico poi sull'uso dei decreti: “emanati, lasciati scadere e di nuovo emanati, per disorganizzazione” – dice – ricordando la differenza “da quando Rete era in maggioranza – scrive – pronta ad accertarsi che le scadenze venissero rispettate”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: