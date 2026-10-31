Rete, serata sulla post-democrazia con Alessandro Simoncini

Come la democrazia viene analizzata nel pensiero politico, quali forme assume nella contemporanietà, in un approfondimento sul concetto di Postdemocrazia. La sua origine e il suo utilizzo per mostrare come la tenuta delle istituzioni e delle regole della democrazia si accompagnino alla erosione progressiva della sua sostanza.

“Una modalità dell'agire democratico – ribadisce Alessandro Simoncini, Docente di Filosofia Politica all'Università per Stranieri di Perugia - che viene svuotato della sua sostanza ma di cui mantiene la forma, ossia i diritti civili, le elezioni, una dinamica parlamentare sempre più svuotata a favore del potere esecutivo”.

Dagli autori che hanno coniato termine e concetto a metà del secolo scorso, fino alle correnti di critica alla post-democrazia, attraverso il pensieri di filosofi come Carlo Galli e Jacques Ronsier. Conversazione aperta per meglio comprendere passaggi storici e dinamiche politiche che stanno determinando la crisi delle democrazie occidentali. Seconda serata di Studi Politici di Rete, che chiama alla partecipazione. “Vediamo che ci sono sempre più persone che aderiscono a queste iniziative – dice Gabriele Vitali, Vicesegretario di Rete - per la verità non giovanissime. Ci piacerebbe che anche i giovani cominciassero a interessarsi un po' di più della politica. vista l'aria che tira nel resto del pianeta. Auspichiamo che al più presto possono venire anche loro a farci compagnia”.

Nel video, le interviste a Alessandro Simoncini, Università per stranieri di Perugia Gabriele Vitali, Vicesegretario di Rete







