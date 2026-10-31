STUDI POLITICI Rete, serata sulla post-democrazia con Alessandro Simoncini Approfondimento con il Docente di Filosofia Politica all'Università per Stranieri di Perugia

Come la democrazia viene analizzata nel pensiero politico, quali forme assume nella contemporanietà, in un approfondimento sul concetto di Postdemocrazia. La sua origine e il suo utilizzo per mostrare come la tenuta delle istituzioni e delle regole della democrazia si accompagnino alla erosione progressiva della sua sostanza.

“Una modalità dell'agire democratico – ribadisce Alessandro Simoncini, Docente di Filosofia Politica all'Università per Stranieri di Perugia - che viene svuotato della sua sostanza ma di cui mantiene la forma, ossia i diritti civili, le elezioni, una dinamica parlamentare sempre più svuotata a favore del potere esecutivo”.

Dagli autori che hanno coniato termine e concetto a metà del secolo scorso, fino alle correnti di critica alla post-democrazia, attraverso il pensieri di filosofi come Carlo Galli e Jacques Ronsier. Conversazione aperta per meglio comprendere passaggi storici e dinamiche politiche che stanno determinando la crisi delle democrazie occidentali. Seconda serata di Studi Politici di Rete, che chiama alla partecipazione. “Vediamo che ci sono sempre più persone che aderiscono a queste iniziative – dice Gabriele Vitali, Vicesegretario di Rete - per la verità non giovanissime. Ci piacerebbe che anche i giovani cominciassero a interessarsi un po' di più della politica. vista l'aria che tira nel resto del pianeta. Auspichiamo che al più presto possono venire anche loro a farci compagnia”.

Nel video, le interviste a Alessandro Simoncini, Università per stranieri di Perugia Gabriele Vitali, Vicesegretario di Rete

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