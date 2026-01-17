SCENARI POLITICI Rete si concentra sul dialogo a sinistra: 'aperture' da Psd e Libera Soddisfatto il segretario del movimento Giovanni Zonzini. Commenti positivi dal Segretario del Psd Luca Lazzari e dalla Segretaria di Libera Giulia Muratori

“Pur nel rispetto delle attuali, diverse, collocazioni politiche con Rete all'opposizione e Libera e Psd in maggioranza, gli incontri di questi giorni sono stati positivi e ho rilevato diversi punti in comune”. Il Segretario del movimento, Giovanni Zonzini, esprime soddisfazione, dopo aver illustrato ai due partiti il Manifesto recentemente presentato. “Su alcuni aspetti, come ad esempio, la legge sulla cittadinanza o i temi etici, come il fine vita, siamo d'accordo in linea di principio – aggiunge – ed è buon presupposto in prospettiva, considerando l'attuale frammentazione della sinistra sammarinese”. Positivi anche i commenti dei leader di Libera e Psd.

“L’incontro – afferma il Segretario del Partito dei Socialisti e dei Democratici Luca Lazzari - è stato utile e schietto. Con il manifesto, Rete si dichiara di sinistra e lascia alle spalle la fase dell’antipolitica: mette nero su bianco valori che, nei fatti, porta avanti da sempre. Resta una coscienza critica della politica: a volte dà fastidio a chi governa, ma fa bene alle istituzioni. Da parte nostra – prosegue Lazzari - c’è rispetto per questo ruolo. La maggioranza tutta sta provando a dare una spinta di cambiamento. L’invito che facciamo a Rete è di cercare ambiti di collaborazione, senza perdere la propria libertà e il proprio ruolo”.

“L’incontro con il movimento Rete – dichiara la Segretaria di Libera Giulia Muratori - è stato un momento di confronto positivo. Come Libera guardiamo ormai da tempo con attenzione al percorso intrapreso dalla nuova dirigenza di Rete, che con il posizionamento definitivo nella sinistra sammarinese si configura per noi come un interlocutore importante. L’adozione e la presentazione del loro manifesto hanno contribuito a chiarire valori e priorità politiche e il confronto – conclude Muratori - ha messo in luce diverse affinità di visione, nel pieno rispetto delle rispettive identità”.

Feedback positivi per Rete, anche dall'incontro con Demos. Esaurito il confronto con le altre forze politiche sammarinesi che si richiamano espressamente alla sinistra, il movimento pensa di illustrare il Manifesto anche agli altri partiti.

